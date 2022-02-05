Столтенберг відповів на спільні вимоги Росії та Китаю щодо нерозширення НАТО

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Таким чином Столтенберг відреагував на спільну заяву Москви та Пекіна, яку було оприлюднено Кремлем за підсумками візиту президента Росії Володимира Путіна до Китаю 4 лютого.

"Мова йде про повагу до незалежного вибору незалежних націй, а не про повернення до епохи сфер впливу, коли великі країни диктували країнам-сусідам меншого розміру, що їм слід робити, а що ні", – сказав Столтенберг в етері телеканалу MSNBC.