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"Судити про демократичність держави має право лише її народ": Путін і Сі Цзіньпін оголосили "нову епоху міжнародних відносин"
Президент РФ Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін видали спільну заяву про міжнародні відносини, що вступають у нову епоху, та виступили проти розширення НАТО
Текст заяви було оприлюднено на сайті Кремля у п'ятницю, 4 лютого, в рамках візиту президента РФ до Пекіну для переговорів із лідером Китаю та церемонії відкриття Олімпійських ігор.
Лідери двох країн зазначили, що наразі світ переживає масштабні зміни, у тому числі розвиток багатополярності та посилення економічної глобалізації та взаємозалежності держави.
Путін і Сі Цзіньпін закликали НАТО виключити розширення на Східну Європу, засудили формування блоків безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також розкритикували тристоронній пакт про безпеку AUKUS між США, Британією та Австралією.
"Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів холодної війни, поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманітність їх цивілізаційних та культурно-історичних моделей, ставитися мирний розвиток інших держав об’єктивно і справедливо", - йдеться у документі.
Лідери КНР і РФ також виступили "проти зловживання демократичними цінностями, втручання у внутрішні справи суверенних держав на підставі захисту демократії та прав людини".
"Право судити про те, чи є держава демократичною, є лише у її народу", - наголошується у заяві.
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Лідери двох країн зазначили, що наразі світ переживає масштабні зміни, у тому числі розвиток багатополярності та посилення економічної глобалізації та взаємозалежності держави.
Путін і Сі Цзіньпін закликали НАТО виключити розширення на Східну Європу, засудили формування блоків безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також розкритикували тристоронній пакт про безпеку AUKUS між США, Британією та Австралією.
"Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів холодної війни, поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманітність їх цивілізаційних та культурно-історичних моделей, ставитися мирний розвиток інших держав об’єктивно і справедливо", - йдеться у документі.
Лідери КНР і РФ також виступили "проти зловживання демократичними цінностями, втручання у внутрішні справи суверенних держав на підставі захисту демократії та прав людини".
"Право судити про те, чи є держава демократичною, є лише у її народу", - наголошується у заяві.
- Нагадаємо, на засіданні Ради нацбезпеки ООН щодо ситуації довкола України представник Китаю заявив про необхідність реалізації Мінських угод і розглянути питання, якими стурбована РФ.
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