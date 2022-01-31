Китай на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації довкола України: необхідно повністю реалізувати Мінські угоди і розглянути питання, якими стурбована РФ

Про це під час свого виступу сказав представник Китаю Чжан Цзюнь.



"Ми вважаємо, розміщення російських військ на кордонах України є загрозою для міжнародної стабільності і миру. Ми не підтримуємо військовий конфлікт і хочемо звернути увагу на те, що саме викликає напруженість", - заявив представник Китаю.



Він закликав США, Україну та інші європейські країни налагодити дипломатичні контакти з Росією і прагнути розв'язати розбіжності за допомогою дипломатичних переговорів. Також дипломат висловив занепокоєння посиленням напруженості навколо цієї кризи.



"Необхідно розв'язати конфлікт через консультації та переговори враховуючи занепокоєнність країн стосовно своєї безпеки. Китайська позиція стосовно країни незмінна і ми вважаємо, що необхідно повністю реалізувати нові Мінські угоди. Це відповідає резолюції-2022 і закладає підвалини для кінцевого розв'язання напруженої ситуації. Китай підтримує дух цієї угоди та вважає, що позитивні дії щодо реалізації досягнених угод дозволять розв'язати подібну ситуацію шляхом консультацій та переговорів і відповідно також шляхом перемовин у Мінському форматі", - уточнив Чжан Цзюнь.



Він підсумував, що варто посилити спроби дипломатичних перемовин і також розглянути занепокоєння Росії.

Нагадаємо, що представник Великої Британії на засіданні Радбезу ООН щодо України у понеділок, 31 січня, заявив, що Росія повинна виконати зобов'язання згідно зі статутом Організації та не погрожувати Україні.

Крім того, представник Ірландії на засіданні Радбезу ООН щодо України у понеділок, 31 січня, закликала до використання Нормандського формату для деескалації конфлікту з РФ.