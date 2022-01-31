"Сила - це не вихід": Ірландія закликала РФ до деескалації ситуації на українських кордонах

Про це вона сказав під час засідання Ради безпеки ООН, передає Еспресо.TV.



Ірландія разом з партнерами повністю підтримує суверенітет України. Вона закликає до деескалації, використання дипломатичних засобів та Нормандського формату.



Представниця Ірланції нагадала, що всі члени ООН добровільно прийняли до виконання ці принципи.



"Фундаментальне право незалежної країни - вибирати власну політику та самостійно забезпечути засоби й заходи для територіальної безпеки", - зазначила вона.



Предстанвиця Ірландії закликала дотрмиуватися принципів незалежності згідно до Хельсінських угод.



Відповідно до статуту Європейської бепеки Ірландія вважає, що спільна Європейська безпека має бути пріоритетом.



"Україна має право визначати свою долю. Наслідки військових конфліктів важкі, сила - це ніколи не вихід, тож необхідно виокристовувати інституції для безпечного врегулювання конфлікту", - сказала представниця Ірландії.



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