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Велика Британія на засіданні Радбезу ООН щодо України: закликаємо РФ чітко проговорити, що вона дотримуватиметься зобов'язань згідно зі статутом Організації

31 січня, 2022 понедiлок
18:04
Світ Велика Британія Радбез ООН

Представник Великої Британії на засіданні Радбезу ООН щодо України у понеділок, 31 січня, заявив, що Росія повинна виконати зобов'язання згідно зі статутом Організації та не погрожувати Україні

Про це він сказав під час засідання Ради безпеки ООН, передає Еспресо.TV.

"Закликаємо Росію чітко проговорити сьогодні, що вона дотримуватиметься зобов'язань згідно зі статутом ООН, що не буде погрожувати застосуванням сили проти сусіда і підривати суверенітет чи територіальну цілісність України", - сказав представник Великої Британії.

У заяві також ішлося про те, що Росія зібрала біля кордонів України понад 100 тис. військових, які оснащені танками, бойовими машинами, реактивною артилерією, а також балістичними ракетами короткої дальності.

"Їх (військових, - ред.) підтримує військово-морський флот і військово-повітряні сили Росії. І це не звичайне розгортання. Це найбільше військове розгортання у Європі за десятиріччя", - сказав представник Великої Британії.

Він додав, що є декілька сценаріїв, за якими діятимуть ці війська. У першому випадку вони дестабілізуватимуть ситуацію, а у другому, гіршому, будуть готуватися до вторгнення в Україну.

У промові навели приклад того, як у 2008 році Росія вторглася у Грузію під приводом миротворчої місії. Також на засіданні згадали про те, як у 2014 році РФ заперечувала наявність своїх військ у Криму, однак насправді окупувала півострів.

"Сьогодні Росія заперечує, що її сили створюють загрозу для України. Але знову ми бачимо дезінформацію, кібератаки, дестабілізацію, направлену проти незалежної демократичної країни", - сказав британський представник.

Він додав, що Велика Британія продовжує підтримувати Україну та її незалежність, безпеку і територіальну цілісність. Водночас через ОБСЄ та Раду НАТО-Росія очікувалося знайти діалог з РФ. 

"Ми хочемо спільно розв'язувати проблеми на основі існуючої архітектури безпеки Європи. Ми очікуємо, що РФ має відреагувати на ці зусилля. Ми прагнемо конструктивного діалогу", - йдеться у заяві.

У Великій Британії вважають, що це засідання Радбезу ООН є одним із шляхів для діалогу з РФ та вирішення конфлікту. А будь-яка агресія проти України буде порушенням міжнародного права та зобов'язань Росії, а також буде дуже дорогою для обох сторін. Крім того, провокації призведуть до порушення демократичного майбутнього цих держав.
 


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