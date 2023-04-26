Страхова компанія "ОМЕГА" оскаржує рішення НБУ про відкликання ліцензії

Про це пише Delo.Ua.

АСК "ОМЕГА" - надійний партнер для багатьох компаній, яка не тільки надає сотні робочих місць, але й активно сприяє розвитку економіки, сплачуючи податки та збори до бюджетів усіх рівнів у повному обсязі. Зокрема за 2022 рік компанія сплатила понад 16 млн гривень податків та зборів.

23 лютого 2023 року Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення № 70-рш "Про анулювання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг" для АСК "ОМЕГА", внаслідок начебто невідповідності структури власності страховика вимогам законодавства України. Рішення набуло чинності з 24 лютого 2023 року.

“​​Рішення НБУ про анулювання ліцензій нас здивувало, оскільки останнім часом ми інтенсивно працювали над зміною структури власності компанії відповідно до законодавства України й надавали плани та графіки усунення виявлених порушень. Зважаючи на нашу постійну роботу та своєчасне інформування НБУ, таке непрофесійне та некомпетентне рішення виглядає необґрунтованим та суб'єктивним. Ми не розуміємо чому нам не надали додатково 3 місяці для закінчення процесу зміни структури власності. Замість того, щоб в умовах війни підтримувати працюючий бізнес, який надає високооплачувані робочі місця громадянам України та сплачує багатомільйонні податки до бюджетів різних рівнів нашої держави, НБУ навмисне знищує нас з несуттєвих в існуючих військових обставинах причин. І це викликає багато питань в усіх акціонерів та партнерів нашої страхової компанії щодо неналежної компетентності осіб, які прийняли це рішення”, - повідомили в компанії ТОВ "УКРТЕХВУГЛЕЦЬ", яка є акціонером АСК "ОМЕГА".

Сьогодні АСК "ОМЕГА" має сформовані резервні фонди, підтверджені прийнятними активами, на суму понад 100 млн гривень. Компанія нічого не порушувала, виконувала економічні нормативи з покриття резервів та достатності капіталу, що дозволяло вчасно виконувати зобов’язання перед страхувальниками, навіть в умовах війни.

Страхова компанія "ОМЕГА" постійно інформувала НБУ щодо заходів, які вона проводить стосовно приведення структури власності до вимог законодавства України, і ніколи не потребувала жодної фінансової підтримки або підтримки ліквідності від НБУ.

АСК "ОМЕГА" не встигла змінити структуру власності компанії у відведений час через війну в Україні й тимчасову окупацію окремих територій та проходження її акціонерами військової служби в ЗСУ або знаходженні за кордоном.

“Ми не можемо збагнути чим керується НБУ, знищуючи здорові сегменти страхового ринку України, особливо під час війни, коли нашій країні вкрай необхідні робочі місця, податкові надходження та допомога ЗСУ й постраждалим від російської агресії українцям. НБУ просто знищує участника ринку, який за майже 30 років своєї діяльності довів свою надійність, правильність своєї бізнес-моделі та її переваги для економіки України. Більш того, НБУ руйнує економічне середовище, що вкрай важливе зараз в умовах війни. Компанію позбавили ліцензії начебто за невідповідність структури власності страховика вимогам законодавства України. Хоча протягом останніх 6 місяців АСК "ОМЕГА" було виконано більшість необхідних заходів щодо приведення структури власності до існуючих вимог. На жаль, через проблеми, пов'язані з військовим станом, компанія не встигла остаточно виконати всі заплановані заходи і подала клопотання щодо додаткового часу протягом 3-х місяців для їх виконання. Вважаємо, що прийнятий НБУ захід впливу у вигляді анулювання ліцензій не відповідає тяжкості порушень та не враховує всі заходи, які були прийняті компанією для їх виправлення.”, - підкреслили в компанії "УКРТЕХВУГЛЕЦЬ".

З 24 лютого 2023 року АСК "ОМЕГА" втратила право укладати договори страхування. Однак, відповідно до положень про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг, компанія має виконувати свої зобов'язання за договорами страхування, укладеними до 24 лютого 2023 року.

Таким чином, всі договори страхування, укладені до цієї дати, продовжують діяти, і сторони мають виконувати свої зобов'язання у повному обсязі. Зокрема, страхувальники із сплати страхових платежів відповідно до узгоджених графіків, а страховик - із виплати страхових відшкодувань.

Акціонери АСК "ОМЕГА" ухвалили рішення звернутися до відповідних судових інстанцій щодо скасування рішення НБУ та повернення ліцензії на здійснення компанією страхової діяльності. Та запевняють, що ситуація з анулюванням ліцензії не вплине на своєчасність та обсяги виконання страховою компанією своїх зобов’язань із виплати страхових відшкодувань перед страхувальниками.