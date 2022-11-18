Стратегічних передумов для проведення переговорів України з РФ немає, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз немає стратегічних передумов для переговорів з Росією. Стратегічні та ідеологічні цілі Путіна в Україні не змінились. Питання не про захоплення України, а про знищення української держави. Тому на цьому етапі війни переговори з Росією стануть лише перепочинком для загарбницьких цілей Путіна", - пояснив Згурець

Аналітик переконаний, що звільнення територій створює стратегічну перевагу України для переговорів з РФ

"Для України головне створити реальні передумови для ведення переговорів з РФ. Зокрема з позиції сили. Це означає, що ми маємо відбити ключові регіони, які окупувала Росія. Мова про Донецьк, Луганськ та встановлення контролю над ЗАЕС. Ми маємо за рахунок західної допомоги забезпечити стабільне існування нашої держави", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував сигнали від західних партнерів про бажання російського лідера Володимира Путіна вести перемовини, і запропонував зробити їх публічними. Своєю чергою прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публічні перемовини неможливі.

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