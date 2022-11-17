Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Києві, передає ZN.UA.

"Я отримав сигнали, що Путін хоче прямих перемовин. Я такі сигнали отримував. Я запропонував публічну форму, бо Росія веде публічну війну", - сказав президент.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публічні перемовини неможливі.

"Важко собі уявити взагалі публічні переговори - публічних переговорів не буває", - цитує Пєскова російський Інтерфакс.

"Однозначно одне - українська сторона не хоче жодних переговорів. Спеціальна військова операція продовжується, і її цілі мають бути досягнуті", - додав "голос" Путіна.

На уточнююче питання, чи вплине на плани окупантів зима, прессекретар президента РФ відповів: "Спеціальна військова операція продовжується, і її продовження не залежить від кліматичних, погодних умов".

11 листопада Пєсков казав, що у Кремлі розглядають варіант завершення війни шляхом мирних перемовин із Україною.

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