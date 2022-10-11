Про це пише BBC, яке оприлюднило витяги з майбутньої промови очільника Центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінга.

За його словами, Україна переламала хід війни та протистоїть російським військам, які перебувають у виснаженому стані

Попри ракетні обстріли цілей по всій Україні, Флемінг вважає, що у Москви закінчуються боєприпаси. А всі рішення Путіна виявилися помилковими. "З невеликим ефективним внутрішнім викликом його рішення виявилися помилковими. Це стратегія високих ставок, яка призводить до стратегічних помилок", - каже він.

Директор агентства з розвідки, кібернетики та безпеки наголошує, що витрати Росії на війну в Україні - як з точки зору особового складу, так і обладнання - є "приголомшливими".

Також Флемінг вважає, що сили Москви вичерпані, а нещодавня мобілізація була демонстрацією безвихідності російського президента, яка призведе до його критики та подальшої ізоляції Росії.

"Ми знаємо - і російські командири знають - що їхні запаси та боєприпаси закінчуються", - йдеться у його доповіді.

За його словами, мобілізація російських в’язнів і недосвідчених чоловіків "говорить про безвихідну ситуацію". Самі ж росіяни зараз бачать, наскільки погано й неправильно Путін оцінив ситуацію, зауважує Флемінг.

"Вони тікають від призову, розуміючи, що більше не можуть подорожувати. Вони знають, що їхній доступ до сучасних технологій і зовнішнього впливу буде різко обмежений", - йдеться у доповіді.

Відповідну заяву Флемінг планує озвучити 11 жовтня в мозковому центрі Rusi.

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