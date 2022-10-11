Стратегія високих ставок Путіна є помилковою, а армія РФ виснажена, - британські спецслужби
Російська армія перебуває у виснаженому стані, а усі її попередні досягнення перетворюються на поразки. Стратегія президента РФ Володимира Путіна зазнала краху через низку помилок
Про це пише BBC, яке оприлюднило витяги з майбутньої промови очільника Центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінга.
За його словами, Україна переламала хід війни та протистоїть російським військам, які перебувають у виснаженому стані
Попри ракетні обстріли цілей по всій Україні, Флемінг вважає, що у Москви закінчуються боєприпаси. А всі рішення Путіна виявилися помилковими.
"З невеликим ефективним внутрішнім викликом його рішення виявилися помилковими. Це стратегія високих ставок, яка призводить до стратегічних помилок", - каже він.
Директор агентства з розвідки, кібернетики та безпеки наголошує, що витрати Росії на війну в Україні - як з точки зору особового складу, так і обладнання - є "приголомшливими".
Також Флемінг вважає, що сили Москви вичерпані, а нещодавня мобілізація була демонстрацією безвихідності російського президента, яка призведе до його критики та подальшої ізоляції Росії.
"Ми знаємо - і російські командири знають - що їхні запаси та боєприпаси закінчуються", - йдеться у його доповіді.
За його словами, мобілізація російських в’язнів і недосвідчених чоловіків "говорить про безвихідну ситуацію".
Самі ж росіяни зараз бачать, наскільки погано й неправильно Путін оцінив ситуацію, зауважує Флемінг.
"Вони тікають від призову, розуміючи, що більше не можуть подорожувати. Вони знають, що їхній доступ до сучасних технологій і зовнішнього впливу буде різко обмежений", - йдеться у доповіді.
Відповідну заяву Флемінг планує озвучити 11 жовтня в мозковому центрі Rusi.
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