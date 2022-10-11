English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Стратегія високих ставок Путіна є помилковою, а армія РФ виснажена, - британські спецслужби

Стратегія високих ставок Путіна є помилковою, а армія РФ виснажена, - британські спецслужби

11 жовтня, 2022 вiвторок
05:41
Світ Володимир Путін

Російська армія перебуває у виснаженому стані, а усі її попередні досягнення перетворюються на поразки. Стратегія президента РФ Володимира Путіна зазнала краху через низку помилок

Про це пише BBC, яке оприлюднило витяги з майбутньої промови очільника Центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінга.

За його словами, Україна переламала хід війни та протистоїть російським військам, які перебувають у виснаженому стані

Попри ракетні обстріли цілей по всій Україні, Флемінг вважає, що у Москви закінчуються боєприпаси. А всі рішення Путіна виявилися помилковими.

"З невеликим ефективним внутрішнім викликом його рішення виявилися помилковими. Це стратегія високих ставок, яка призводить до стратегічних помилок", - каже він.

Директор агентства з розвідки, кібернетики та безпеки наголошує, що витрати Росії на війну в Україні - як з точки зору особового складу, так і обладнання - є "приголомшливими".

Також Флемінг вважає, що сили Москви вичерпані, а нещодавня мобілізація була демонстрацією безвихідності російського президента, яка призведе до його критики та подальшої ізоляції Росії.

"Ми знаємо - і російські командири знають - що їхні запаси та боєприпаси закінчуються", - йдеться у його доповіді.

За його словами, мобілізація російських в’язнів і недосвідчених чоловіків "говорить про безвихідну ситуацію".

Самі ж росіяни зараз бачать, наскільки погано й неправильно Путін оцінив ситуацію, зауважує Флемінг.

"Вони тікають від призову, розуміючи, що більше не можуть подорожувати. Вони знають, що їхній доступ до сучасних технологій і зовнішнього впливу буде різко обмежений", - йдеться у доповіді.

Відповідну заяву Флемінг планує озвучити 11 жовтня в мозковому центрі Rusi.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Володимир Путін
війна з Росією
Велика Британiя
Читайте також:
Ердоган Путін
8 жовтня, 2022 субота
Путін передав через Ердогана свої вимоги до Заходу
путін путлер
Автор Антін Борковський
9 жовтня, 2022 неділя
Путін і його оточення реально налякані, - Піонтковський
Кримський міст
9 жовтня, 2022 неділя
Вибух на Кримському мосту організувала Україна, бомба була у вантажівці, - The New York Times
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.24
    Купівля 40.24
    Продаж 41.13
  • EUR
    Купівля 38.79
    Продаж 39.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
11 жовтня
05:27
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН відкинула пропозицію Росії щодо закритого голосування резолюції про осуд анексії РФ територій України
05:03
Ліз Трасс скликає зустріч лідерів НАТО для протидії терору Росії в Україні
04:43
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Швеція відмовляється залучати Росію до розслідувань витоку газу на "Північних потоках"
04:16
Уламки ракети, ППО
Forbes: Росія витратила на атаки по Україні 10 жовтня $400-700 млн
03:50
Лукашенко
Лукашенко перевів КДБ Білорусі у своє підпорядкування
03:28
"Воєнний злочин, винні будуть покарані": президент Євроради Мішель про удари РФ по цивільних українцях
03:26
Мілла Йовович
"Я спустошена руйнуванням і горем, які переживає зараз мій народ", - зірка Голлівуду Мілла Йовович про терор Росії в Україні
03:03
Леонід Невзлін
Путін починав з терактів у Москві і закінчує підривом Кримського мосту, - російський опозиціонер Невзлін
02:39
Загарбники знову обстріляли Миколаїв
На Півдні ЗСУ відбивали масовані обстріли окупантів та завдавали удари у відповідь
02:16
Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині
Закликаємо до деескалації. Індія та Китай вперше розкритикували війну Росії в Україні
02:07
"Терор і компенсація військових невдач": керівництво ОБСЄ засудило удари РФ по Україні
01:57
Яїр Лапід
"Щирі співчуття родинам жертв": прем'єр Ізраїлю засудив масовані удари РФ по Україні
01:39
Міністерство фінансів України
На посади незалежних членів наглядових рад Приватбанку, Ощадбанку і Укрексімбанку оголосили конкурси
01:18
Реджеп Ердоган
Війна в Україні показала кризу сучасного світоустрою: його необхідно реформувати,  - Ердоган
00:51
Через теракти Росії в Україні 10 жовтня пшениця подорожчала на 5%, - Bloomberg
00:23
долар євро валюта обмін
Щомісяця €1,5 млрд. ЄС розробляє план підтримки України на 2023 рік, - Politico
00:17
Еспресо
Еспресо - серед рекомендованих центром при Мінкульті надійних джерел інформації
00:10
Патрульна поліція
На Київщині поліція посилює вечірні та нічні патрулювання
2022, понедiлок
10 жовтня
23:52
акція підтримки України у Відні
ArmUkraineNow: у світі люди масово виходять на акції підтримки України
23:45
Оновлено
Зеленський
Байден пообіцяв Зеленському надати Україні новітню ППО
23:39
Деніс Монастирський
Кількість загиблих від російських обстрілів зросла
23:30
Ллойд Остін
У Пентагоні повідомили подробиці наступного засідання у форматі "Рамштайн"
22:54
Чехія
РФ і НАТО ніколи не були такі близькі до військового зіткнення, як зараз, - глава Генштабу Чехії Ржека
22:28
ППО
Українські сили ППО збили 13 дронів Shahed і продовжують збивати нові, – Зеленський
22:22
Ракетні удари РФ
"Все відновимо. Це лише питання часу", – Зеленський про ранкові обстріли РФ
21:53
Північний потік-2
Німеччина почала розслідування щодо вибухів на "Північних потоках"
21:51
Ексклюзив
білоруські та російські військові
Якщо білоруси перетнуть кордон, то їх чекає багато сюрпризів і смерть, - заступник голови Рівненської облради Бучинський
21:37
Ексклюзив
Путін
Захід має передати ультиматум Путіну, він нікуди не подінеться, - Огризко
21:28
Ракетний удар
Залужний показав схему ракетних ударів РФ по території України
21:17
Петро Порошенко
Порошенко в ефірі GB News: український народ незламний, сповнений рішучості викинути Путіна геть з нашої землі
21:09
Олексій Данілов
"Жодних розмов про Україну без України": Данілов відреагував на ініціативу Туреччини щодо переговорів
21:01
Олексій Резніков
"Будьте сміливими, як українці": Резніков закликав світ визнати РФ терористичною країною
21:01
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ППО України вкотре продемонструвала свою ефективність. Колонка Сергія Згурця
20:46
Україна ЄС
У Євросоюзі запрацював сервіс з пошуку роботи для українських біженців
20:36
Джо Байден ООН
Ці атаки тільки більше спонукають США допомагати Україні. Байден відреагував на ракетний обстріл
20:30
OPINION
Юрій Бутусов
Якими можуть бути стратегія та цілі російського наступу?
20:29
світло
В Укренерго повідомили, що віялові відключення можуть знадобитися протягом кількох днів
20:17
Втарти ворога
На Південнобузькому напрямку росіяни за добу втричі збільшили кількість обстрілів
20:01
Лукашенко
Лукашенко їде з Білорусі 11 жовтня в міжнародну поїздку
20:01
Shahed-136
Українські воїни знищили 13 дронів Shahed-136 за 3,5 години
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV