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Стрічка "Довбуш" зібрала понад 50 млн грн в українському прокаті

26 вересня, 2023 вiвторок
15:16
Культура Довбуш

Станом на 26 вересня український історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна зібрав понад 50 мільйонів гривень в прокаті: фільм з'явився на екранах 24 серпня

Про це інформує Держкіно України.

Зазначається, що фільм за понад місяць показів зібрав касу в 50 160 362 гривень, було продано 354 647 квитків.

"Дякуємо усім за перегляди, заповнені зали та чималу підтримку, яка дає змогу продовжувати прокат й досягати значних висот. Покази тривають, тож обирайте зручний для вас сеанс й дізнавайтеся правду, як жили два брати Довбуші та хто з них - справжня легенда Карпат", - йдеться у повідомленні Держкіно. 

У пресслужбі нагадали, що стрічка створена за підтримки Держкіно кінокомпанією Pronto Film. Кінотеатральною дистрибуцією фільму на території України займаються компанії Kinomania Film Distribution і FILM.UA Distribution.

Що відомо про фільм "Довбуш"

Цей історичний пригодницький фільм українського режисера Олеся Саніна називають одним із найдорожчих в історії українського кіно. Велика епічна історія про великого епічного героя насправді є не буквальною ілюстрацією біографії найвідомішого із карпатських опришків, а пошуком відповідей на запитання, які були цікавими у цій темі саме режисеру Олесю Саніну і які є значно ширшими, ніж висвітлення долі окремої людини. Приміром, коли ім'я героя починає означати щось значно більше, ніж він сам. Отож стрічка не лише про історичного героя Олексу Довбуша, а й про українців як таких. 

"Олекса Довбуш боровся за свою землю, людей та любов, - йдеться в пресреліз до фільму. - Саме любов є рушієм до дій та відображенням справжніх людських цінностей. Олекса Довбуш не прагнув слави на відміну від брата Івана, що жив законами розбійника. Олекса ж прагне вільного життя на своїй землі з коханою Марічкою. Саме ці цінності відстоюють українці та сьогодні".

У головних ролях: Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій, Матеуш Косьцюкевіч, Агата Бузек, Петро Жирун, Павло Жирун, Олександр Мавріц, Дмитро Вівчарюк.

Зйомки розпочалися у 2018 році, а у липні 2021 повідомлялося, на Франківщині завершували фільмування "Довбуша".

Значну частину стрічки зняли в Карпатах. Цікаво, що герої стрічки говорять не літературною українською мовою, а наближеною до звучання в українських Карпатах.

6 грудня 2021 року з’явився перший трейлер найдорожчого українського фільму "Довбуш".

20 серпня цьогоріч в Івано-Франківську стартувала серія допрем’єрних показів українського повнометражного фільму "Довбуш". Частину коштів з квитків передадуть ЗСУ. Наступного дня у Львові біля Оперного театру відбувся перформанс з нагоди допрем’єрного показу українського фільму "Довбуш".

Колишні футболісти збірної України Артем Мілевський та Артем Федецький заявили, що отримали епізодичні ролі у фільмі Довбуш українського режисера Олеся Саніна.

Фільм "Довбуш" з бюджетом у 120 млн грн вийшов у кінопрокат 24 серпня 2023 року. Над зніманням працювала команда з 3000 людей, для стрічки пошили понад 1000 костюмів. У наймасштабніших сценах брали участь 500 людей, а одночасно в кадрі перебували по 50 каскадерів. Творці фільму їздили в експедиції, вивчали ремесла і техніки бою XVIІІ століття.

Для фільмування побудували або відновили понад 20 локацій, зокрема, збудували з нуля фортецю під Києвом.

З 24 по 27 серпня український історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна зібрав 8,7 млн грн у прокаті. Касові збори включають також допрем'єрні покази в турі команди фільму Україною, що почалися 19 серпня.

Станом на 19 вересня український історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна став найкасовішим ігровим фільмом року. Його продовжують транслювати у кінотеатрах. 

Суспільство
Кіно
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Карпати
історія України
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