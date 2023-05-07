Стрілянина у школі в Белграді: міністр освіти Сербії написав заяву на звільнення

Відповідний лист на ім'я прем’єрки Анни Брнабич політик розмістив у твітері ввечері у неділю, 7 травня 2023 року.

У своєму листі Ружич заявив, що після закінчення триденної національної жалоби, "як відповідальна та добре вихована людина", відповідно до статті 23 закону про уряд, він подає у відставку з посади міністра освіти і що, як він заявив, це є "єдиним раціональним й почесним рішенням в цих обставинах".

Він додав, що про його намір піти у відставку Брнабич знала відразу у той день, коли сталася трагедія в початковій школі "Владислав Рибнікар" у Белграді.

"У розвинутих демократичних суспільствах відставка є особистим, але також політичним актом, а в нашому регіоні дуже часто є ознакою слабкості. Нехай судить громадськість", - додав Ружич.

Довідка

Ружич обіймає посаду міністра освіти з жовтня 2020 року. До цього, у 2013 і 2014 роках, в уряді Івіци Дачича він був міністром з питань європейської інтеграції, а з 2017 по 2020 рік був міністром державної адміністрації та місцевого самоврядування в першому кабінеті Ани Брнабич, повідомляє сербський суспільний мовник RTS.

Є членом виконавчого комітету Соціалістичної партії Сербії (SPS).