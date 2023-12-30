Стрілянина в центрі Праги: поліція відкрила 90 справ щодо людей, які схвалювали дії нападника у соцмережах

Про це інформує поліція Чехії.

Правоохоронці повідомили, що станом на 30 грудня зафіксували майже 90 випадків схвалення або погроз повторення нападу, пов'язаних зі стріляниною у Празі 21 грудня.

"Через дев'ять днів після трагічної стрілянини ми можемо констатувати, що з цих майже 90 справ ми вже закрили п'ять справ за скороченим досудовим провадженням, а ще у 55 справах розпочали кримінальне провадження за підозрою у вчиненні конкретного злочину", - йдеться в повідомленні.

У поліції наголосили, що вживатимуть заходів для притягнення винних до адміністративної або кримінальної відповідальності.