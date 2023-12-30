Стрілянина в центрі Праги: поліція відкрила 90 справ щодо людей, які схвалювали дії нападника у соцмережах
Чеська поліція відкрила 90 справ щодо людей, які у соцмережах схвалювали або погрожували повторити дії студента, що влаштував стрілянину в Карловому університеті Праги, внаслідок якої загинули 14 людей
Про це інформує поліція Чехії.
Правоохоронці повідомили, що станом на 30 грудня зафіксували майже 90 випадків схвалення або погроз повторення нападу, пов'язаних зі стріляниною у Празі 21 грудня.
"Через дев'ять днів після трагічної стрілянини ми можемо констатувати, що з цих майже 90 справ ми вже закрили п'ять справ за скороченим досудовим провадженням, а ще у 55 справах розпочали кримінальне провадження за підозрою у вчиненні конкретного злочину", - йдеться в повідомленні.
У поліції наголосили, що вживатимуть заходів для притягнення винних до адміністративної або кримінальної відповідальності.
- 21 грудня у Чехії 24-річний студент влаштував стрілянину в Карловому університеті Праги. Кількість загиблих перевищила 14, ще 25 людей перебували під наглядом лікарів. Поліція ліквідувала нападника. У Чехії називають це найтрагічнішим випадком у сучасній історії країни.
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