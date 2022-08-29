Стрімка податкова реформа - це радикально та небезпечно для українського суспільства, - нардепка Констанкевич
Запропонована податкова модель "10-10-10" може не запрацювати з початку 2023 року
Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка групи "За майбутнє" Ірина Констанкевич.
"Без перезавантаження податкової політики, ми не зможемо перезавантажити економіку. Економіка під час війни - це мега важливе питання і воно дуже гостро стоятиме. 2022 рік ми ще якось на інерційних процесах доїдемо, має стояти питання, що далі", - сказала вона.
На думку нардепки, це питання має вирішуватися фахівцями - тими хто добре розуміє економічні і фінансові процеси та політику України.
"Коли ці процеси будуть синхронізовані, тоді і можна буде говорити про якісь зміни. Поки почався лише процес дискусії. Я не певна, що реформа "10-10-10" зможе стартувати з 1 січня 2023 року, як каже робоча група. Такі стрімкі пологи для такої податкової реформи - це занадто радикально і небезпечно для всього нашого українського суспільства", - підсумувала Констанкевич.
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