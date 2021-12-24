"Створення "руського міра": СБУ відкрила справу про державну зраду нардепа Шевченка
Народний депутат Євген Шевченко заявив, що причиною підозри стали його стосунки з президентом Білорусі
Про це він сам написав у Facebook.
"Змушений повідомити, що дійсно СБУ відкрило по мені справу за ст. 111 ККУ. Тепер я в одному списку з Медведчуком та Порошенком", - написав він.
За його словами, причиною стали його стосунки з Білоруссю.
"Шиють мені створення "руського міру" в Україні. Тупішого приводу не змогли знайти для виконання замовлення та усунення конкурента. Пов'язано це з моєю дружбою з Білоруссю", - додав народний депутат.
- 24 травня 2021 року Євгена Шевченка виключили із фракції "Слуга народу" через підтримку затримання білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича та підтримку режиму Олександра Лукашенка. Раніше у нього був візит до самопроголошеного президента Білорусі.
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