Створено петицію до уряду Німеччини з вимогою негайно відключити РФ від SWIFT через її повномасштабний наступ

Про це інформує Open Petition.



"Сьогодні (24 лютого, - ред.) вранці Росія розпочала відкриту загарбницьку війну проти України під сфабрикованими приводами. Це повинно мати негайні, далекосяжні наслідки. Одним з найбільш ефективних засобів буде виключення Росії з міжнародної платіжної системи SWIFT", - ідеться в документі.



Автор петиції Ґюнтер Шенк зазначив, що за останніми повідомленнями медіа, Німеччина, Кіпр, Угорщина й Італія через власні економічні інтереси блокують відключення Росії від SWIFT.



Він зауважив, що такі дії необхідно переглянути, оскільки для стримування війни РФ проти України важливі кожен день і година.



"Ми закликаємо німецький уряд негайно змінити курс і працювати над негайним виключенням Росії. Недалекоглядне врахування власних економічних інтересів тут не повинно грати ролі. Шкода, яка була б завдана, якби зараз була втрачена можливість стримувати Путіна, була б нескінченно більшою", - наголосили в документі.



Автор петиції додав, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну є найбільшою загрозою миру в Європі із часів закінчення Другої світової війни.



Станом на 25 лютого документ підписали 45 575 людей - це 91% від необхідної кількості 50 тис. голосів.

Нагадаємо, 24 січня під час обговорення нових санкцій проти Росії Німеччина відмовилася розглядати питання про її відключення від SWIFT.

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