Німеччина зняла з розгляду питання про відключення РФ від SWIFT, - Euractiv

Про це пише Euractiv.



Видання зазначає, що таку заяву зробив один з дипломатів Євросоюзу.



"Тоді як газ і нафта розглядаються як можливі важелі, один дипломат із ЄС заявив, що опозиція на чолі з Німеччиною, схоже, зняла з обговорення пропозицію відокремити Москву від глобальної платіжної системи SWIFT", - повідомляє Euractiv.



Сьогодні, 24 січня, у Брюсселі відбувається чергове засідання голів МЗС країн Євросоюзу, у ході якого порушать питання безпеки в Європі та ситуацію в Україні на тлі ескалації агресії РФ.

Нагадаємо, Сенат США оприлюднив проєкт санкцій проти РФ на випадок нового вторгнення в Україну, згідно з яким Росію можуть відключити від системи SWIFT.

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