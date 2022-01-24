Німеччина зняла з розгляду питання про відключення РФ від SWIFT, - Euractiv
Під час обговорення нових санкцій проти Росії Німеччина відмовилася розглядати питання про її відключення від SWIFT
Про це пише Euractiv.
Видання зазначає, що таку заяву зробив один з дипломатів Євросоюзу.
"Тоді як газ і нафта розглядаються як можливі важелі, один дипломат із ЄС заявив, що опозиція на чолі з Німеччиною, схоже, зняла з обговорення пропозицію відокремити Москву від глобальної платіжної системи SWIFT", - повідомляє Euractiv.
Сьогодні, 24 січня, у Брюсселі відбувається чергове засідання голів МЗС країн Євросоюзу, у ході якого порушать питання безпеки в Європі та ситуацію в Україні на тлі ескалації агресії РФ.
- Нагадаємо, Сенат США оприлюднив проєкт санкцій проти РФ на випадок нового вторгнення в Україну, згідно з яким Росію можуть відключити від системи SWIFT.
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