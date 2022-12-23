Створив мережу ломбардів та перерахував у "бюджет "ДНР" понад 10 млн грн: зловмисника підозрюють у фінансуванні тероризму

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури громадянину України - засновнику низки товариств, повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму", - пише пресслужба.

Повідомляється, що підозрюваний у жовтні 2014 року створив на тимчасово окупованій території Донеччини приватне підприємство з надання мікрофінансових кредитів під заставу майна під відсотки. На основі цього підприємства зловмисник реалізував мережу ломбардів.

Корпоративні права переоформив на свою матір - росіянку.

Отримуючи дохід від діяльності ломбардів, упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував "податки" та "збори" до так званого бюджету "ДНР", з якого фінансуються незаконно створені органи влади та збройні формування.

Загалом незаконно перераховано понад 10,2 млн грн.

Під час обшуку у зловмисника виявили понад 1,7 кг золота та кошти у російських рублях.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

22 грудня Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини регіонів України на Сході.

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