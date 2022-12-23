Створив мережу ломбардів та перерахував у "бюджет "ДНР" понад 10 млн грн: зловмисника підозрюють у фінансуванні тероризму
Правоохоронці викрили зловмисника, який на Донеччині створив мережу ломбардів та перерахував у так званий бюджет "ДНР" понад 10 млн гривень
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури громадянину України - засновнику низки товариств, повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму", - пише пресслужба.
Повідомляється, що підозрюваний у жовтні 2014 року створив на тимчасово окупованій території Донеччини приватне підприємство з надання мікрофінансових кредитів під заставу майна під відсотки. На основі цього підприємства зловмисник реалізував мережу ломбардів.
Корпоративні права переоформив на свою матір - росіянку.
Отримуючи дохід від діяльності ломбардів, упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував "податки" та "збори" до так званого бюджету "ДНР", з якого фінансуються незаконно створені органи влади та збройні формування.
Загалом незаконно перераховано понад 10,2 млн грн.
Під час обшуку у зловмисника виявили понад 1,7 кг золота та кошти у російських рублях.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
- 22 грудня Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини регіонів України на Сході.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.27
- Актуальне
- Важливе