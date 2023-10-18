"Створювалася в обителі преподобного Серафима": патріарх Кирил заявив, що ядерна зброя зберегла РФ незалежність
Патріарх Кирил певен, що ядерну зброю "за невимовним божим промислом створили під опікою преподобного Серафима Саровського"
Про це пише російське видання "Медуза".
"Якби не робота Курчатова, Радія Івановича, їхніх колег, побратимів, важко сказати, чи існувала б наша країна. Вони створили зброю під покровом преподобного Серафима Саровського, бо за невимовним божим промислом ця зброя створювалася в обителі преподобного Серафима", - заявив московський патріарх Кирил під час вручення ордену фізику Радію Ількаєву - науковому керівнику федерального ядерного центру.
За словами Кирила, завдяки ядерній зброї Росія залишилася незалежною та вільною.
"Звичайно, ми повинні все зберігати в наших серцях і в пам'яті цей чудовий подвиг наших вчених, які практично врятували країну", - сказав Кирил.
Довідка: Серафим Саровський (1754-1833) - засновник і покровитель Дівіївського монастиря. З 1990 років згадується у РПЦ, як покровитель ядерників.
- У січні патріарх російської православної церкви Кирил заявив, що вважає українців та росіян одним народом, який намагаються розділити зовнішні сили. А вже у вересні закликав своїх прихожан стати на захист РФ.
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