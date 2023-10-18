"Створювалася в обителі преподобного Серафима": патріарх Кирил заявив, що ядерна зброя зберегла РФ незалежність

Про це пише російське видання "Медуза".

"Якби не робота Курчатова, Радія Івановича, їхніх колег, побратимів, важко сказати, чи існувала б наша країна. Вони створили зброю під покровом преподобного Серафима Саровського, бо за невимовним божим промислом ця зброя створювалася в обителі преподобного Серафима", - заявив московський патріарх Кирил під час вручення ордену фізику Радію Ількаєву - науковому керівнику федерального ядерного центру.

За словами Кирила, завдяки ядерній зброї Росія залишилася незалежною та вільною.

"Звичайно, ми повинні все зберігати в наших серцях і в пам'яті цей чудовий подвиг наших вчених, які практично врятували країну", - сказав Кирил.

Довідка: Серафим Саровський (1754-1833) - засновник і покровитель Дівіївського монастиря. З 1990 років згадується у РПЦ, як покровитель ядерників.