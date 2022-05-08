Суботній ракетний обстріл пошкодив 252 квартири в Одесі

Про це повідомила Одеська міськрада у Телеграм.

"За даними міського департаменту ЖКГ 252 квартири постраждало від учорашнього ракетного обстрілу Одеси", – йдеться у повідомленні.

Наразі комунальні служби прибирають вибите скло і рами на територіях, де влучили ракети.

"На затягування віконних отворів пішло 1,8 тис. кв.м. плівки", – відзначили у міськраді.

Станом на ранок 8 травня затягування вікон очікували чверть пошкоджених квартир, з урахуванням тих, звідки тимчасово виїхали мешканці.

Нагадаємо, у суботу, 7 травня 2022 року, Росія завдала кількох ракетних ударів по Одесі. Є руйнування інфраструктури.

Керівництво ЗСУ попереджало про посилення повітрянх ударів Росії на 7-9 травня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb