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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Суботній ракетний обстріл пошкодив 252 квартири в Одесі

Суботній ракетний обстріл пошкодив 252 квартири в Одесі

8 травня, 2022 неділя
13:38
війна з Росією

Ракетний удар по Одесі 7 травня пошкодив 252 квартири у місті, наразі комунальники прибирають скло та затягують вікна плівкою

Про це повідомила Одеська міськрада у Телеграм.

"За даними міського департаменту ЖКГ 252 квартири постраждало від учорашнього ракетного обстрілу Одеси", – йдеться у повідомленні.

Наразі комунальні служби прибирають вибите скло і рами на територіях, де влучили ракети.

"На затягування віконних отворів пішло 1,8 тис. кв.м. плівки", – відзначили у міськраді.

Станом на ранок 8 травня затягування вікон очікували чверть пошкоджених квартир, з урахуванням тих, звідки тимчасово виїхали мешканці.

  • Нагадаємо, у суботу, 7 травня 2022 року, Росія завдала кількох ракетних ударів по Одесі. Є руйнування інфраструктури.
  • Керівництво ЗСУ попереджало про посилення повітрянх ударів Росії на 7-9 травня.

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Одеса
комунальні служби
ракети
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