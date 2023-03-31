Суд арештував нерухомість збанкрутілого банку на понад 360 млн грн

Про це повідомили в telegram-каналі Офіс Генерального прокурора.

Стало відомо, що за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на нерухомість збанкрутілого харківського банку, яким заволоділи підсанкційні компанії афілійовані з громадянами РФ.

Вартість арештованої нерухомості становить понад 360 млн грн. Також за даними слідства, майно банку було протиправно виведено з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Під час військових дій на Харківщині громадяни спробували переоформити та перереєструвати право власності банку на нерухомість. При цьому, новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Ці компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у дописі.

Окрім цього, зазначається, що незаконну оборудку виявлено у межах досудового розслідування щодо нецільового використання та заволодіння коштами, виділеними іноземними партнерами цьому комерційному банку під гарантії Уряду.

Наразі арештоване майно буде повернуто Фонду.