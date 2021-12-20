Суд дозволив заочне розслідування щодо Курченка

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.



"Саме сьогодні, 20 грудня 2021 року, Київським районним судом Одеси задоволено клопотання прокурорів Одеської обласної прокуратури та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно так званого "младоолігарха" із орбіти президента-втікача", - написала вона.



Слідство встановило, що Курченко створив злочинну організацію. Упродовж 2012-2014 років він проводив фіктивний транзит через територію України нафтопродуктів від офшорних компаній, а також ввозив їх в Україну начебто для переробки та реекспорту.



"Проте, насправді нафтопродукти реалізовувались на внутрішньому ринку України без сплати митних платежів і податків", - додала генпрокурорка.



У 8 областях України було орендовано митні склади, на яких вивантажувались нафтопродукти, а їх вивезення за межі митної території оформлювалось підробленими документами.



Схема задіювала як працівників митної служби, так і посадових осіб з метою прикриття злочинної діяльності Одеського нафтопереробного заводу та ТОВ "Лагуна-Рені". Від цих підприємств оформлювались документи про фіктивну переробку та вивезення нафтопродуктів.



"Рішення Київського районного суду м. Одеси від 20 грудня 2021 року дозволяє стороні обвинувачення провести досудове розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia) та направити обвинувальний акт до суду для отримання під час спеціального судового розгляду справедливого, законного вироку з конфіскацією майна ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", а також усього іншого належного підозрюваному майна", - вказала Венедіктова.



Нагадаємо, 9 квітня, президент Володимир Зеленський ввів ухвалені РНБО санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, серед них - Сергій Курченко.