Суд підтвердив довічні терміни Плотницькому та його спільникам за збиття Іл-76 з українськими десантниками

.Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Разом з колишнім очільником "ЛНР" Ігорем Плотницьким до довічного ув'язнення засудили заступника командира незаконного збройного формування "Батальйон Заря" Андрія Патрушева та командира незаконного збройного формування "Вітязь" Олексія Гурєєва.



Їх засудили за вчинення терористичного акту (ч. 3 ст. 258 КК України).



Слідство встановило, що вони для блокування сил АТО влаштували засідки й керували групами російських найманців, озброєних переносним зенітно-ракетним комплексом, що перекривали авіасполучення Луганського аеропорту.



14 червня 2014 року ПЗРК уразив військово-транспортний літак Іл-76 під час заходу на посадку в Луганському аеропорту. Обстріл було організовано та здійснено під чітким керівництвом засуджених.



Унаслідок цього літак загорівся й упав. Усі 49 десантників, які перебували на борту, загинули.



Вирок набрав законної сили.



СБУ вживають заходів для забезпечення виконання рішення суду в частині затримання обвинувачених та етапування їх для відбування покарання.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року окупанти збили військово-транспортний літак Іл-76 Повітряних сил ЗСУ, який заходив на посадку в аеропорту Луганська. 49 осіб (9 членів екіпажу та 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської бригади), які були на борту збитого літака, загинули.

16 березня в суді Дніпра оголосили вирок колишньому ватажку так званої ЛНР Ігорю Плотницькому: довічне позбавлення волі у справі про збитий військово-транспортному літаку Іл-76 біля аеропорту Луганська в червні 2014 року.

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