Суд спрямував 34,5 млн грн з речових доказів на потреби ЗСУ

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



"За участі прокурорів Офісу генерального прокурора судом задоволено клопотання про зняття арешту з речових доказів та направлення їх на придбання Військових облігацій. Понад 34,5 млн грн буде перераховано на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці кошти були арештовані у кримінальних справах щодо корупційних схем серед посадових осіб. Вони заволоділи державними коштами під час закупівлі спеціальної техніки для потреб міста Києва.

Нагадаємо, в Україні шахраї розсилають листи від імені Нацбанку з проханням надіслати кошти у криптовалюті на допомогу військовим.