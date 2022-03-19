Суд спрямував 34,5 млн грн з речових доказів на потреби ЗСУ
Суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора про зняття арешту з речових доказів та направлення їх на придбання Військових облігацій. На потреби Збройних Сил України направили 34,5 млн гривень.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За участі прокурорів Офісу генерального прокурора судом задоволено клопотання про зняття арешту з речових доказів та направлення їх на придбання Військових облігацій. Понад 34,5 млн грн буде перераховано на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці кошти були арештовані у кримінальних справах щодо корупційних схем серед посадових осіб. Вони заволоділи державними коштами під час закупівлі спеціальної техніки для потреб міста Києва.
- Нагадаємо, в Україні шахраї розсилають листи від імені Нацбанку з проханням надіслати кошти у криптовалюті на допомогу військовим.
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