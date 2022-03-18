Шахраї від імені НБУ просять українців переказати кошти у криптовалюті нібито на допомогу ЗСУ, - Центр при РНБО

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.



"Нацбанк України зафіксував розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ у криптовалюті", - повідомили в Центрі при РНБО.



Було виявлено дві такі фейкові адреси:

У ЦПД попередили, що Нацбанк не розсилає електронні листи громадянам і не збирає кошти на допомогу у криптогаманці.Перерахувати кошти на допомогу ЗСУ можна тут . Надіслати гроші українцям, які страждають від війни, можна тут "Будьте обережні! Допомагайте лише через перевірені організації та використовуйте лише перевірені рахунки!" - наголосили в Центрі при РНБО.

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