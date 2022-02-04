Суд відправив під арешт псевдородича очільника МВС Монастирського, який "продавав" посади у міністерстві
У Києві суд призначив псевдородичу міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, якого підозрюють у "продажі" посад у МВС, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави
Про це повідомляє АР Крим та Севастополя.
Голосіївський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури автономії та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 745 тис. грн.
2 лютого поліція затримала чоловіка, який представлявся двоюрідним братом керівника Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського і запевняв, що може домовитися про отримання посади керівника департаменту у правоохоронній структурі. Ціна послуги - $60 тисяч.
Тоді зловмиснику оголосили підозру у зловживанні впливом (ст. 369-2 КК України). Чоловіку загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
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