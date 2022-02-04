Суд відправив під арешт псевдородича очільника МВС Монастирського, який "продавав" посади у міністерстві

Про це повідомляє АР Крим та Севастополя.



Голосіївський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури автономії та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 745 тис. грн.



2 лютого поліція затримала чоловіка, який представлявся двоюрідним братом керівника Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського і запевняв, що може домовитися про отримання посади керівника департаменту у правоохоронній структурі. Ціна послуги - $60 тисяч.



Тоді зловмиснику оголосили підозру у зловживанні впливом (ст. 369-2 КК України). Чоловіку загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з конфіскацією майна.