Про це пише Трибуна.

Таким чином суддя задовольнила клопотання прокурора й постановила змінити запобіжний захід на утримання під вартою терміном на 60 діб – до 14 серпня включно.

Крім того, застава у розмірі 9,88 млн грн, яку за Павелка у листопаді 2022 року внесла компанія "УАФ Маркетинг", перераховується на користь держави. Ухвала підлягає негайному виконанню.

Павелко отримав підозру у кримінальному провадженні щодо будівництва заводу з виробництва штучних футбольних полів, а також закупівлі продуктів для Федерації футболу України.