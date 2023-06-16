Суд змінив запобіжний захід президенту УАФ Павелку та відправив його під варту на 60 діб
Шевченківський районний суд Львова на засіданні 16 червня змінив запобіжний захід президенту УАФ Андрієві Павелку та відправив його під варту на 60 діб
Про це пише Трибуна.
Таким чином суддя задовольнила клопотання прокурора й постановила змінити запобіжний захід на утримання під вартою терміном на 60 діб – до 14 серпня включно.
Крім того, застава у розмірі 9,88 млн грн, яку за Павелка у листопаді 2022 року внесла компанія "УАФ Маркетинг", перераховується на користь держави. Ухвала підлягає негайному виконанню.
Павелко отримав підозру у кримінальному провадженні щодо будівництва заводу з виробництва штучних футбольних полів, а також закупівлі продуктів для Федерації футболу України.
- 29 листопада 2022 року Печерський суд узяв на два місяці під арешт президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.
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