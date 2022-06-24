Сумний день. Байден відреагував на рішення Верховного суду США про право на аборти
Президент Америки закликав співвітчизників, "незалежно від того, наскільки глибоко їх турбує це рішення", висловлювати мирний протест
Про це Джо Байден написав у Twitter.
"Сьогодні дуже сумний день для Сполучених Штатів. Верховний суд прямо позбавив американський народ конституційного права, яке він уже визнав. Просто відібрав. Такого ще ніколи не робилося щодо права, яке є настільки важливим для багатьох американців", – вважає глава Білого дому.
Байден закликав усіх американців, "незалежно від того, наскільки глибоко їх турбує це рішення", висловлювати мирний протест.
"Насильство ніколи не було прийнятним. Погрози та залякування – це не спосіб спілкування. Ми повинні протистояти насильству в будь-якій формі", – сказав президент США.
- 24 червня у США скасували закон, який надавав право на аборти, тепер їх регулюватимуть в штатах.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе