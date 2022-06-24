Сумний день. Байден відреагував на рішення Верховного суду США про право на аборти

Про це Джо Байден написав у Twitter.

"Сьогодні дуже сумний день для Сполучених Штатів. Верховний суд прямо позбавив американський народ конституційного права, яке він уже визнав. Просто відібрав. Такого ще ніколи не робилося щодо права, яке є настільки важливим для багатьох американців", – вважає глава Білого дому.

Байден закликав усіх американців, "незалежно від того, наскільки глибоко їх турбує це рішення", висловлювати мирний протест.



"Насильство ніколи не було прийнятним. Погрози та залякування – це не спосіб спілкування. Ми повинні протистояти насильству в будь-якій формі", – сказав президент США.

Today is a very solemn moment for the United States.



The Supreme Court expressly took away a Constitutional right from the American people that it had already recognized. They simply took it away. That's never been done to a right that is so important to so many Americans. — President Biden (@POTUS) June 24, 2022

24 червня у США скасували закон, який надавав право на аборти, тепер їх регулюватимуть в штатах.

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