У США скасували закон, який надавав право на аборти, тепер їх регулюватимуть в штатах

Про це повідомляє УП з посиланням на Washington Post.

Видання наголошує, що рішення може призвести до заборони абортів у консервативно налаштованих штатах.

"Конституція не надає права на аборт. Право регулювання абортів повертається народу та його обраним представникам", - йдеться у рішенні суду.

Противники вердикту ввжають, що це може призвести до збільшення підпільних абортів. А через це – до збільшення смертності жінок та відмов від новонароджених.

Попри те, що кожен штат може вирішувати це питання на свій розсуд, у низці штатів можуть прийняти поправки до законів.

13 штатів уже ухвалили закони, які автоматично забороняють аборти після рішення Верховного суду.