Сумщина знову потрапила під мінометний обстріл росіян

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

"Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 прильотів по території громади, 3 з яких по території самого міста", - написав він.

Живицький повідомив, що, за попередніми даними, жертв немає.

17 червня окупанти атакували Сумщину мінометами, "Градом" та безпілотниками, пошкоджено будівлі.