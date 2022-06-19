Сумщина знову потрапила під мінометний обстріл росіян
19 червня російські війська обстрілювали Середино-Будську громаду Сумської області
Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
"Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 прильотів по території громади, 3 з яких по території самого міста", - написав він.
Живицький повідомив, що, за попередніми даними, жертв немає.
- 17 червня окупанти атакували Сумщину мінометами, "Градом" та безпілотниками, пошкоджено будівлі.
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