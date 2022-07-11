Рашисти обстріляли Сумщину із реактивної артилерії: 20 прильотів
У понеділок, 11 липня, о 7:30 ворог обстріляв Сумщину із реактивної артилерії
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Окупанти вдарили по Шалигінській громаді, зафіксовані 20 прильотів. Проте попередньо обійшлося без жертв та руйнувань.
- У понеділок, 11 липня, під час ранкової повітряної тривоги по Миколаєву вдарили 6 ракет, одна людина поранена.
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