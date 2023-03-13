Сунак: Поведінка Китаю викликає занепокоєння, це системний виклик для світового порядку
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що нарощування військових сил Китаю "викликає занепокоєння", адже це "системний виклик світовому порядку"
Про це повідомляє NBC News.
Такий коментар прем'єр надав під час відвідин Сан-Дієго, де Сунак має зустрітися з президентом США Джо Байденом та прем'єром Австралії Ентоні Альбанезе, аби оприлюднити останні кроки в рамках оборонного партнерства, щоб протистояти зростаючій військовій потужності Китаю.
За словами Сунака, Пекін "діє більш авторитарно" вдома та стає "більш напористим" за кордоном.
"Китай, безумовно, представляє найбільшу державну загрозу нашим економічним інтересам. І це системний виклик для світового порядку", – сказав Сунак.
- Новий прем'єр Китаю Лі Цянь заявив, що країна тісно взаємопов'язана економічно зі Сполученими Штатами Америки та прагне співпраці.
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