"Тісно взаємопов'язані економічно": новий прем'єр Китаю виступив за співпрацю зі США
Новий прем'єр Китаю Лі Цянь заявив, що країна тісно взаємопов'язана економічно зі Сполученими Штатами Америки та прагне співпраці
Про це інформує Сіньхуа з посиланням на заяву новопризначеного прем'єра держради Китаю.
"Китай і Сполучені Штати тісно взаємопов’язані економічно й обидві країни лише виграли від розвитку одна одної", – заявив Лі Цянь.
Після сесії законодавчого органу Китаю новий прем'єр наголосив, що минулого року торгівля між країною та США досягла рекордного рівня – майже $760 мільярдів, за даними Китаю.
Посилаючись на досвід роботи начальником економічної столиці Шанхай, Лі розповів, що топменеджери транснаціональних корпорацій були оптимістично налаштовані з приводу майбутнього і переконані, лише співпраця з іншими країнами є шляхом до взаємовигідних результатів.
Очільник уряду згадав зустріч лідерів КНР Сі Цзіньпіна та США – Джо Байдена на саміті G20 та їхні домовленості про стабілізацію китайсько-американських відносин.
"Консенсус, досягнутий між лідерами Китаю та Сполучених Штатів, має бути втілений у реальній політиці та конкретних діях", – додав прем'єр.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 10 березня, депутати всекитайських зборів народних представників одноголосно переобрали Сі Цзіньпіна головою Китайської Народної Республіки: це його третій термін поспіль.
- Вже наступного дня Лі Цянь, ексголова КПК Шанхаю, вступив на посаду прем’єр-міністра Китаю: депутати всекитайських зборів народних представників затвердили його призначення.
- 12 березня в КНР призначили нового міністра оборони – генерала Лі Шанфу, який із 2018 року перебуває під санкціями США за співпрацю з РФ.
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