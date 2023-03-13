Про це інформує Сіньхуа з посиланням на заяву новопризначеного прем'єра держради Китаю.

"Китай і Сполучені Штати тісно взаємопов’язані економічно й обидві країни лише виграли від розвитку одна одної", – заявив Лі Цянь.

Після сесії законодавчого органу Китаю новий прем'єр наголосив, що минулого року торгівля між країною та США досягла рекордного рівня – майже $760 мільярдів, за даними Китаю.

Посилаючись на досвід роботи начальником економічної столиці Шанхай, Лі розповів, що топменеджери транснаціональних корпорацій були оптимістично налаштовані з приводу майбутнього і переконані, лише співпраця з іншими країнами є шляхом до взаємовигідних результатів.

Очільник уряду згадав зустріч лідерів КНР Сі Цзіньпіна та США – Джо Байдена на саміті G20 та їхні домовленості про стабілізацію китайсько-американських відносин.