Про це повідомляє The New York Times.

Дані про існування могил поблизу основного навчального центру ПВК у селі Молькін вперше оприлюднив у грудні Віталій Вотановський, активіст і колишній офіцер військово-повітряних сил Росії.

Вотановський розповів The Times, що він відвідує кладовища, аби задокументувати випадки загибелі росіян під час бойових дій в Україні. Зазначається, що місцезнаходження кладовища могло б залишитися невідомим, якби місцеві жителі не повідомили йому, що територія використовується для поховання вагнерівців.

"Моя мета – показати людям, що війна призводить до смертей, і це не десь далеко чи по телевізору, а тут, поруч з нами", – сказав він в інтерв'ю виданню.

Місцеві жителі зазначають, що загиблих може бути більше, оскільки частина бійців була кремована. The Times перевірила 21 пам'ятну стіну в каплиці біля кладовища.

"Кожна стіна містить 42 відсіки, що свідчить про те, що сотні загиблих бійців Вагнера або поховані, або, принаймні, вшановані в каплиці. Незрозуміло, чи всі ці бійці були вбиті в Україні чи деінде, але кадри все одно дають рідкісний погляд на масштаби втрат Вагнера", – йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що за даними США втрати вагнерівців складають тисячі, серед яких 90% - колишні в'язні. Також зазначається, що як мінімум 16 імен і дат народження на надгробках, з’явилися в онлайн-базах даних людей, засуджених за злочини в Росії. Видання припускає, що це можуть бути загиблі під Бахмутом чи Соледаром.

Через десять днів після того, як Вотановський оприлюднив місцезнаходження кладовища, прокремлівські ЗМІ опублікували кілька відео, на яких показано, як Пригожин покладає квіти до однієї з могил. Також видно ряди свіжовикопаних могил, кожна з яких прикрашена вінками у формі та кольорах логотипа Вагнера.

З 50 тисяч російських ув'язнених, завербованих ПВК Вагнера для участі у війні в Україні, залишилося лише 10 тисяч людей, решту – загинули, поранені, або втекли.

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