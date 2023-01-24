Про це повідомила голова благодійного фонду "Русь сидяча" Ольга Романова, інформує "Медуза".

"За нашими даними, на кінець грудня було завербовано 42-43 тисячі [в'язнів]. Нині їх, швидше за все, вже за 50 тисяч. З них воюють на фронті 10 тисяч, бо всі інші або вбиті, або триста, або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон", - сказала Романова проєкт My Russian Rights.

За її даними, дезертувати з ПВК ув'язнені "зі страшною силою" почали ще восени. Багато хто з них, зазначає голова проєкт, втекли назад до Росії, взявши з собою зброю. Наприклад, вона навела випадок, що стався на початку грудня 2022 року в Ростовській області. Тоді колишній в'язень, який дезертував із ПВК, відкрив вогонь по поліцейських, поранивши одного з них.

Романова також припустила, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин, який "обіцяв Путіну виграти війну", не веде статистики про зниклих, що втекли або дезертували, просто записуючи їх усіх до списку загиблих. Про це, зокрема, можуть свідчити повідомлення про те, що ПВК повертає родичам ув'язнених порожні труни.

Нагадаємо, ПВК Вагнера з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вагнерівці брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем. Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.

Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК Вагнера, та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

У січні 2023 року стало відомо, що в Росії легалізували ПВК Вагнера, попри заборону на діяльність воєнізованих найманців. Акціонерне товариство "ПВК Вагнера Центр" зареєстроване в російському реєстрі у будівлі однойменного бізнес-центру, збудованого Євгеном Пригожиним у Петербурзі – досі жодної юрособи з ПВК Вагнера у назві в Росії не існувало.

Міністерство фінансів США визнало ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією та планує ввести санкції проти компанії.

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