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Головна Культура Сусідку Чарлі Шина судять за напад на актора та спробу його задушити

Сусідку Чарлі Шина судять за напад на актора та спробу його задушити

27 грудня, 2023 середа
16:22
Культура На фото: Чарлі Шин

Сусідку американського актора Чарлі Шина Електру Шрок звинувачують у нападі із застосуванням сили, що може спричинити тяжкі тілесні ушкодження

Про це пише Daily Mail.

58-річний актор, зірка серіалу "Два з половиною чоловіки" та франшизи "Дуже страшне кіно" Чарлі Шин став жертвою своєї 47-річної сусідки Електри Шрок. 20 грудня жінка постукала у двері до актора, а коли він відкрив їй двері, накинулась на нього.

Прокурори вимагали кримінального запобіжного припису, який зазвичай називають обмежувальним приписом. Електра Шрок звинувачується у "нападі із застосуванням сили, який може спричинити тяжкі тілесні ушкодження". Початкове звинувачення у нападі із застосуванням смертоносної зброї було знято.

Жінку заарештували того ж дня шерифи округу Лос-Анджелес в її орендованій двокімнатній квартирі на 3-му поверсі в тому ж комплексі, де зараз проживає Шин. Вона залишається за ґратами. 

Державний захисник Шрок Ренді Каплан заявив суду, що його клієнтка має дві попередні судимості за злочини. Водночас він наголосив, що постраждалих немає, адже актора оглянув лікар, який констатував, що з ним все гаразд.

Натомість прокурор Ніколь Флад сказала суду, що Шин "досить наляканий" після інциденту. Вона також розповіла, що на тілі Шина були накладені шви, а в сутичці з сусідкою один розійшовся. Флуд також наголосила, що це "жорстоке поводження з людьми похилого віку".

Шрок співпрацює з благодійними організаціями для дітей. Її близькі друзі характеризують жінку як "миролюбну людину".

Кіно
Кримінал
США
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