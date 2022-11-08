"Суспільне" консервує телецентр "Олівець" на час воєнних дій

Про таке рішення правління компанії повідомив член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за операційну діяльність, Родіон Кочубей.

Він розповів, що 24-поверховий хмарочос "Олівець" небезпечний для працівників, оскільки під час повітряної тривоги відключаються ліфти, а до бомбосховища треба спускатися пішки тривалий час, що також неприпустимо на час воєнного стану.

"Одні з перших ракетних ударів були по Київській телевежі, що розташована поруч з “Олівцем”, внаслідок чого він також зазнав пошкоджень. Питання залишатися там чи ні — не стояло", - коментує безпекову ситуацію Кочубей.

Він також зазначив, що від початку вторгнення команда "Суспільного" не поверталась до олівця і працює з інших офісів.

"Звичайно, це не 24 поверхи “Олівця”, місця не вистачає, але ми адаптуємося до тих умов, що є, підтримуємо одне одного, ділимося кабінетами й технікою. Також значна частина працює за можливості дистанційно і в офісах у різних регіонах країни", - розповідає член правління.

Другою причиною Кочубей назвав економію енергії, оскільки при мінімальних об'ємах споживання газу температура в будівлі складатиме всього 7-10 градусів, що не підходить для очної роботи колективу.

Третя причина, за його словами, економія бюджету. Через початок війни фінансування було значно обмежене, а на наступний рік воно буде на 367 млн менше, ніж цьогоріч.

"Цього року у нас був бюджет виживання, коли фінансування виділено лише на декілька статей, серед яких значну частку складає оплата комунальних послуг. Щорічно лише на обслуговування та утримання “Олівця” йде понад 100 млн грн, що включає комунальні витрати, податок на землю, видатки на персонал. Верховна Рада ухвалила фінансування Суспільного на наступний рік на рівні 1504 млн грн, що на 367 млн менше, ніж цьогорічний бюджет", - каже він.

25 жовтня Суспільне Мовлення подало заяву до Європейського суду з прав людини через обстріли телевеж.

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