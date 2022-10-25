Суспільне подало до ЄСПЛ заяву про обстріли Росією телевеж
Суспільне Мовлення подало заяву до Європейського суду з прав людини через обстріли телевеж
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
"Росія, цинічно порушуючи закони і звичаї війни, обстрілює українські міста, зокрема й телевежі, щоб українці не могли вчасно отримувати інформацію про небезпеку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що внаслідок нападів РФ були нанесені ракетні або авіаційні удари по телевежах: в Києві, Харкові та Ізюмі, Лисичанську (Луганська область), Коростені (Житомирська область), Білопіллі (Сумська область), Антополі (Рівненська область), Вінниці, Оріхові (Запорізька область).
На деякий час мовлення на цих територіях було припинено; російські військові захопили телевежу в Мелітополі, через що припинено мовлення в кількох містах; здійснені спроби глушіння сигналу каналів Суспільного на супутнику Amos; здійснена спроба знищення телевізійного архіву через запущений вірус на сайті.
- Нагадаємо, що вранці 14 березня російські окупанти обстріляли телевізійну вежу на Рівненщині.
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