Окупанти завдали авіаудару по рівненській телевежі, - голова ОДА
Російські окупанти обстріляли телевізійну вежу на Рівненщині
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Рівненьскої ОДА Віталій Коваль.
За попередньою інформацією, 14 березня о 1:30 ночі на території всієї Рівненьскої області було оголошено повітряну тривогу. Станом на 7:00 про відбій так і не було повідомлено.
Пізніше голова Рівненьскої ОДА повідомив про пошкодження телевізійної вежі на Рівненщині внаслідок авіаудару, який росіяни завдали о 5:20 ранку. На місці працюють фахівці. Деталі зʼясовуються.
- Нагадаємо, що станом на 9 березня Генштаб повідомив про високу ймовірність диверсій у Рівненській та Львівській областях.
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