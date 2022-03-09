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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог суттєво знизив темпи просування військ, проте є висока ймовірність диверсій у Рівненській та Львівській областях, - Генштаб

Ворог суттєво знизив темпи просування військ, проте є висока ймовірність диверсій у Рівненській та Львівській областях, - Генштаб

9 березня, 2022 середа
13:30
війна з Росією окупанти з рф

Окупаційні війська Російської Федерації суттєво знизили темпи просування, але не полишають спроб проведення наступальної операції на українські міста

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Еспресо.TV.

"Противник суттєво знизив темпи просування військ, але не відмовився від проведення наступальної операції. Російський окупант несе втрати в живій сили та техніці, особовий склад деморалізований, здається в полон або вдається до дезертирства. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні міста Києва, захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв; забезпеченні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною РФ. Не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей", – інформують у Генштабі.

За їхніми даними, окупанти продовжують формування резервів в пунктах постійної дислокації з метою їх подальшого перекидання до визначених районів на території нашої держави. Водночас, у зв'язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Російської гвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України.

На Волинському напрямку Росія наступальних дій не проводить, проте зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури у Рівненській та Львівській областях диверсійно-розвідувальними групами окупантів.

На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу 29, 35, 36 загальновійськових армій Тихоокеанського флоту та Повітряно-Десантних Військ РФ. Після невдало проведеного наступу значна кількість підрозділів ударного угруповання окупантів зазнала втрат, та спішно виводиться в райони відновлення. Бойова техніка, зазвичай, противником не евакуюється.

Згідно з наявною інформацією, ворог проводить перегрупування з метою підготовки до чергової спроби взяти Київ. Після невдалого наступу у напрямку на населений пункт Фастів противник здійснює спроби відновлення наступальних дій на зазначеному напрямку.

На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів намагається відновити наступ.

Силами батальонно-тактичної групи (далі БТГр) ворог здійснив переправу через річку Трубіж, блокував автотрасу Е95 в районі н.п. Залісся. Однак, ворог зазнав втрат на підступах до міста Чернігова та на інших напрямках. З метою відновлення боєздатності угруповання, на територію України переміщено БТГр зі складу оперативного резерву.

На Слобожанському напрямку противник силами окремих підрозділів намагається утримати рубіж від н.п. Сєверодонецьк до міста Суми. Основні зусилля зосереджує на спробі оточення міста Харків та виході на бар'єрний рубіж по річці Дніпро. Триває підготовка до наступу на Суми. Ворог зосереджує армійську авіацію для забезпечення дій повітряного десанту.

На Донецькому напрямку окупанти намагається продовжити наступальні дії на раніше обраних напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку противник утримує рубіж від Херсона до Розівки. При спробах форсування річки Південний Буг ворог успіху не мав. Використовує міжнародний аеропорт Херсон для базування бойових літаків.

В Південнобузькому операційному районі російські окупанти утримують рубіж від міста Херсон до Каховки. Окремі підрозділи були зупинені північно-східніше міста Миколаїв уздовж річки Інгул.

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Генштаб
російські окупанти
українські міста
диверсійні дії
війна новини
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