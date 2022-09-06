"Суспільне" назвало фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення-2022
Фінал національного відбору на дитячий пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться 18 вересня
Про це повідомляє "Суспільне мовлення" в інстаграмі.
Як йдеться у повідомленні, у фінал з авторськими піснями потрапили:
- Діана Стасюк – 14-річна виконавиця з Бучі.
- Єлизавета Петрук – 14-річна вокалістка із Гостомеля.
- Злата Дзюнька – 13-річна співачка з з Рави-Руської у Львівській області.
- Дует "Софія Артеменко та DJ Polіnka" представили себе як "вовчу зграю українського народу".
- Дар’я Реброва – 13-річна виконавиця з Краматорська Донецької області.
Детальнішу інформацію про фіналістів можна дізнатися на сторінці "Суспільного мовлення".
"Фінал національного відбору на дитячий пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться 18 вересня на платформах Суспільного", - пише "Суспільне".
- "Суспільне мовлення" продовжило приймання заявок на участь у нацвідборі дитячого Євробачення-2022 до 31 серпня.
- Українці з 30 серпня по 6 вересня зможуть проголосувати за журі фіналу нацвідбору дитячого Євробачення, яке відбудеться 11 грудня у Вірменії.
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