Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

Сьогодні, 18 вересня, у прямому ефірі за результатами онлайн-голосування телеглядачів та оцінювання журі визначило переможницю дитячого музичного конкурсу. Нею стала 13-річна співачка Злата Дзюнька.

"З-поміж п’ятірки учасників за результатами онлайн-голосування телеглядачів та оцінювання журі визначили переможницю у додатковому раунді голосування журі. За виконання авторських пісень дует "Софії Артеменко та DJ Polіnka" та Злата Дзюнька отримали однакову кількість балів. Додатковий раунд голосування журі вирішив долю переможниці – нею стала Злата Дзюнька", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переможниця представлятиме Україну 11 грудня у Вірменії на Дитячому Євробаченні.

Сьогодні, 18 вересня, відбувся фінал національного відбору на дитячий пісенний конкурс Євробачення-2022.

До складу журі за результатами голосування українців увійшли Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька.

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