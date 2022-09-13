Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

Як йдеться у повідомленні, цьогоріч українці вперше самостійно обирали членів журі з-поміж запропонованих кандидатів.

"Найбільшу підтримку отримали: співачка й авторка пісень, лауреатка багатьох премій, зокрема "YUNA", Христина Соловій; співзасновниця дитячої фольклорної студії "Правиця", викладачка сучасного вокалу з 15-річним досвідом Мирослава Салій та заслужена артистка України, телеведуча, художниця, засновниця мистецької агенції "Територія А" Анжеліка Рудницька", - пише "Суспільне".

Результати рейтингового глядацького онлайн-голосування:

Христина Соловій – 26%

Мирослава Салій – 19%

Анжеліка Рудницька – 15%

Даріна Красновецька – 10%

KRUTЬ – 10%

Vlad Darwin – 6%

Тоня Матвієнко – 6%

Михайло Клименко – 4%

Софія Іванько – 3%

Сергій Кейн – 1%

Фінал нацвідбору на участь у дитячому Євробаченні-2022 відбудеться 18 вересня о 18:00 у форматі прямого ефіру на телеканалі "Суспільне Культура".

"До фіналу нацвідбору дитячого Євробачення увійшло п’ятеро учасників із понад пів сотні охочих, які подали заявки на участь. Цьогоріч українські діти мали змогу подати заявки з-за кордону. Тімур Мірошниченко стане ведучим фіналу національного відбору на дитяче Євробачення-2022", - йдеться у повідомленні.

Українці з 30 серпня по 6 вересня могли проголосувати за журі фіналу нацвідбору дитячого Євробачення, яке відбудеться 11 грудня у Вірменії.

"Суспільне" назвало фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення-2022. Фінал національного відбору на дитячий пісенний конкурс відбудеться 18 вересня.

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