Адвокати бізнесмена Мазепи оскаржили його взяття під варту
Захист бізнесмена Ігоря Мазепи подав апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня про його взяття під варту
Про це повідомляє юридична компанія EQUITY.
Мазепа перебуває під вартою за підозри в незаконному заволодінні землями Київської ГЕС.
У повідомленні зазначено, що адвокати EQUITY Law Firm подали апеляційну скаргу в інтересах клієнта компанії - Ігоря Мазепи.
У п’ятницю, 19 січня, суд обрав запобіжний захід бізнесмену у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 349 млн грн.
"Вказана апеляційна скарга буде доповнена після отримання повного тексту ухвали суду першої інстанції", - зазначили юристи.
- 18 січня в пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні затримали українського бізнесмена, засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Одночасно в компанії відбулися обшуки.
- ДБР заявило, що бізнесмен Ігор Мазепа – організатор схеми відчуження земель Київської ГЕС. Пресслужба компанії Concorde Capital заявила, що затримання Мазепи пов’язане з його публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу.
- У п'ятницю, 19 січня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі бізнесмена Ігоря Мазепи. Його самого та брата Юрія відправили під варту з можливістю застави у 349 і 45 млн грн відповідно. Бізнесмен прокоментував три пункти у справі, відкинувши версію присутності "російського сліду" в його діяльності та заявивши, що він не виділяв нікому жодних земельних ділянок, а також обурився розміром застави, яку просять прокурори.
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