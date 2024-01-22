Адвокати бізнесмена Мазепи оскаржили його взяття під варту

Про це повідомляє юридична компанія EQUITY.

Мазепа перебуває під вартою за підозри в незаконному заволодінні землями Київської ГЕС.

У повідомленні зазначено, що адвокати EQUITY Law Firm подали апеляційну скаргу в інтересах клієнта компанії - Ігоря Мазепи.

У п’ятницю, 19 січня, суд обрав запобіжний захід бізнесмену у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 349 млн грн.

"Вказана апеляційна скарга буде доповнена після отримання повного тексту ухвали суду першої інстанції", - зазначили юристи.