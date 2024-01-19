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ДБР заявило, що бізнесмен Мазепа - організатор схеми відчуження земель Київської ГЕС

19 січня, 2024 п'ятниця
09:01
Кримінал

18 січня, працівники ДБР спільно з Нацполіцією під час спроби виїзду за кордон затримали бізнесмена Ігоря Мазепу, який є організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС

Про це повідомляє ДБР.

Окрім засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Мазепи, який є організатором злочинної схеми, також в різних регіонах України затримані ще три учасники злочинної організації, у тому числі брат організатора.

Фігуранти затримані на підставі статті 208 КПК України.

29 листопада 2023 року ДБР спільно з Нацполіцією України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 га землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів, зазначають правоохоронці. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

"Вони діяли в інтересах декількох забудовників. Використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України", - пояснили в ДБР.

Натомість інші учасники підшукували через соціальні мережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище, зазначили у бюро.

За даними слідства. надалі виконавці від імені "підставних осіб" підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони "перепродавали" землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.

За такою схемою протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС.

Правоохоронці заявляють, що реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок.

У листопаді 2023 року було повідомлено 8 підозр за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Фото: https://t.me/UA_National_Police


Фото: https://t.me/UA_National_Police

Довідково. Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
  • У четвер, 18 січня, в пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні затримали українського бізнесмена, засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Одночасно в компанії відбулися обшуки.

Економіка
Україна
бізнес
ДБР
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