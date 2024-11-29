Андрющенко залишив посаду радника міського голови Маріуполя
Петро Андрющенко, який був радником міського голови Маріуполя, в п'ятницю, 29 листопада, залишив свою посаду
Про це повідомив голова Маріуполя Вадим Бойченко.
"Офіційно повідомляю, що відсьогодні Петро Андрющенко залишає посаду мого радника та більше не є офіційним спікером Маріупольської міської ради", – написав Бойченко.
Він також подякував Андрющенку за висвітлення та аналітику подій у Маріуполі, а також внесок у протидію російській пропаганді.
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