Андрющенко залишив посаду радника міського голови Маріуполя

Про це повідомив голова Маріуполя Вадим Бойченко.

"Офіційно повідомляю, що відсьогодні Петро Андрющенко залишає посаду мого радника та більше не є офіційним спікером Маріупольської міської ради", – написав Бойченко.

Він також подякував Андрющенку за висвітлення та аналітику подій у Маріуполі, а також внесок у протидію російській пропаганді.