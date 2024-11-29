"Черговий вкид": Буданов прокоментував нові чутки про свою відставку

Про це він заявив у коментарі ВВС Україна.

Так у понеділок, 25 листопада, видання NV написало, що в Офісі президента планують звільнити Кирила Буданова. Зазначалося, що це кадрове рішення нібито "лобіює" голова ОП Андрій Єрмак.

"Спроби звільнити Буданова можуть активізуватися у грудні. Найбільше цей процес лобіюють, за словами співрозмовника редакції, керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад. Саме останнього хочуть призначити на посаду очільника ГУР, додав представник сектору безпеки та оборони", - зазначили у виданні.

Джерела NV казали про те, що нібито низка заяв Буданова могли нашкодити Україні.

Реакція Буданова на чутки про свою відставку

"Черговий вкид, вже далеко не перший", - прокоментував Буданов чутки про своє звільнення BBC.

Він зазначив, що "на жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі, багато тиражувала російська пропаганда".

"Але в цьому немає нічого дивного – вкидання чуток та дезінформації – це те, що роблять і для дестабілізації країни, і для дестабілізації команди", - вважає Буданов.

Відповідаючи на запитання про стосунки з Офісом президента, Буданов запевнив, що "це звичайний робочий формат".

"Майже щодня доповідаю президенту по ситуації", - додав він.

Чутки про звільнення Буданова

Варто зазначити, що раніше цього року у ЗМІ вже з’являлася інформація щодо можливого звільнення очільника ГУР МО Кирила Буданова. Так, наприкінці вересня видання NV писало про те, що Буданова можуть відправити у відставку, а його місце може зайняти шеф Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

2 жовтня міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що звільнення керівника ГУР МО України Кирила Буданова не обговорюють.

Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський спростував чутки про можливе звільнення очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.