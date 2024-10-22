"Я не збирався міняти Буданова": Зеленський спростував можливість звільнення очільника ГУР

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає Радіо Свобода.

"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так", - зазначив президент.

Зеленський додав, що інформація про можливе звільнення очільника Міноборони Рустема Умєрова також не відповідає дійсності.

Чутки про відставку Буданова

У неділю, 29 вересня, портал NV із посиланням на власне джерело у силових органах повідомив, що нинішнього начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова можуть відправити у відставку.

Зазначалося, що його місце може зайняти шеф Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

"Коментуючи інформацію про звільнення Кирила Буданова, співрозмовник сказав: "Такий варіант існує". Водночас він спростував інформацію деяких телеграм-каналів про відправлення нинішнього глави ГУР послом до зарубіжної країни", - йшлося у матеріалі NV.

Перед цим народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін заявляв про нібито непрості стосунки Буданова з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

2 жовтня міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що нині звільнення керівника ГУР МО України Кирила Буданова не обговорюють.