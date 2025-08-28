БЕБ створюватиме посади для студентів, - Цивінський

Про це повідомив керівник БЕБ Олександр Цивінський, передає Суспільне.

"У нас буде окремий трек — робота зі студентами. Ми бачимо можливість створення нашою командою відповідних посад в підрозділах аналітики, детективів, так само в інших підрозділах, куди студенти можуть бути призначені одразу після завершення навчання", — розповів Цивінський.

Він пояснив: якщо після закінчення навчання студенти пройдуть конкурс і ними буде задоволено керівництво, вони зможуть працювати в БЕБ.

За словами Цивінського, зараз у бюро працюють 1244 співробітники попри загальний штат у 4 тис., прописаний у законі про бюро. Однак чинні працівники проходитимуть переатестацію, на що відомство має 18 місяців.

"Процес переатестації — це завжди не просто. Водночас я розраховую на те, що ми забезпечимо максимальну об'єктивність, прозорість та повагу до кожного хто працює в БЕБ. Звичайно, що частина людей залишать ці стіни. Але сподіваюсь, що більша частина залишаться і надалі буде працювати", – зауважив керівник БЕБ.