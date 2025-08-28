Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
БЕБ створюватиме посади для студентів, - Цивінський

БЕБ створюватиме посади для студентів, - Цивінський

Дар'я Куркіна
28 серпня, 2025 четвер
06:34
Суспільство Олександр Цивінський

Бюро економічної безпеки створюватиме посади для наймання студентів, на яких ті зможуть працювати після закінчення навчання

Зміст

Про це повідомив керівник БЕБ Олександр Цивінський, передає Суспільне.

"У нас буде окремий трек — робота зі студентами. Ми бачимо можливість створення нашою командою відповідних посад в підрозділах аналітики, детективів, так само в інших підрозділах, куди студенти можуть бути призначені одразу після завершення навчання", — розповів Цивінський.

Він пояснив: якщо після закінчення навчання студенти пройдуть конкурс і ними буде задоволено керівництво, вони зможуть працювати в БЕБ.

За словами Цивінського, зараз у бюро працюють 1244 співробітники попри загальний штат у 4 тис., прописаний у законі про бюро. Однак чинні працівники проходитимуть переатестацію, на що відомство має 18 місяців.

"Процес переатестації — це завжди не просто. Водночас я розраховую на те, що ми забезпечимо максимальну об'єктивність, прозорість та повагу до кожного хто працює в БЕБ. Звичайно, що частина людей залишать ці стіни. Але сподіваюсь, що більша частина залишаться і надалі буде працювати", – зауважив керівник БЕБ.

  • Бюро економічної безпеки введе пріоритезацію у досудовому розгляді справ за субʼєктами, сумами та напрямами діяльності субʼєктів господарювання.
Теги:
Новини
Україна
Економіка
БЕБ
