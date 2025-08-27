БЕБ визначатиме черговість розслідувань за сумами та напрямами діяльності, — Цивінський

Про це інформує кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Голова Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський провів відкрите інтерв’ю на події "Україна як бренд | Made in Ukraine". Він розповів, що наразі розпочалася процедура атестації. Вже підготували листи до міжнародних організацій, працюють над розписом штабу, розписують нові правила в роботі.

На проведення атестації є 18 місяців. Наразі в БЕБ працює 1244 людини. Загалом штат має бути до 4000.

"Яка кількість працівників продовжить свою роботу, залежатиме від атестаційної комісії, — зазначив Цивінський і уточнив: - Ми запускаємо конкурсний відбір. Якісь люди підуть, якісь залишаться. Не бачу проблем у перспективі роботи в оновленій команді".

Він повідомив, що окрім переатестації, буде змінений підхід до досудового розслідування.

"Буде введена пріоритезація за субʼєктами, за сумами, за напрямами діяльності. І ми будемо визначати ключові зони, на яких будемо концентрувати наші зусилля", - уточнив голова БЕБ.

Щодо того, що він таки став керівником БЕБ, попри перешкоди, Цивінський назвав такі чинники: він виграв прозорий чесний конкурс, а уряд, який блокував прийняття Цивінського на посаду, вже звільнений. До того ж Цивінський пройшов добровільно поліграф.

