БЕБ визначатиме черговість розслідувань за сумами та напрямами діяльності, — Цивінський
Бюро економічної безпеки введе пріоритезацію у досудовому розгляді справ за субʼєктами, сумами та напрямами діяльності субʼєктів господарювання
Про це інформує кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
Голова Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський провів відкрите інтерв’ю на події "Україна як бренд | Made in Ukraine". Він розповів, що наразі розпочалася процедура атестації. Вже підготували листи до міжнародних організацій, працюють над розписом штабу, розписують нові правила в роботі.
На проведення атестації є 18 місяців. Наразі в БЕБ працює 1244 людини. Загалом штат має бути до 4000.
"Яка кількість працівників продовжить свою роботу, залежатиме від атестаційної комісії, — зазначив Цивінський і уточнив: - Ми запускаємо конкурсний відбір. Якісь люди підуть, якісь залишаться. Не бачу проблем у перспективі роботи в оновленій команді".
Він повідомив, що окрім переатестації, буде змінений підхід до досудового розслідування.
"Буде введена пріоритезація за субʼєктами, за сумами, за напрямами діяльності. І ми будемо визначати ключові зони, на яких будемо концентрувати наші зусилля", - уточнив голова БЕБ.
Щодо того, що він таки став керівником БЕБ, попри перешкоди, Цивінський назвав такі чинники: він виграв прозорий чесний конкурс, а уряд, який блокував прийняття Цивінського на посаду, вже звільнений. До того ж Цивінський пройшов добровільно поліграф.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.38
- Актуальне
- Важливе