Без значних опадів, але місцями тумани: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За словами Діденко, у понеділок Україна залишатиметься під впливом антициклону, що забезпечить суху погоду без істотних опадів.

"Хіба що хвіст атмосферного фронту черкне слабким дощем по східній частині", - додала синоптикиня.

Фото: Наталка Діденко

Вона також розповіла, що у західних областях передбачаються тумани.

"Вночі в Україні +3...-4 градуси, вдень +4...+7 градусів, у південній частині +6...+9, на півдні Криму +10...+12 градусів. Вітер східних напрямків, невеликий або помірний", - зазначила Наталка Діденко.

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За словами Діденко, у Києві 11 листопада опадів не очікується. Вночі стовпчик термометра показуватиме +2...+4, а вдень +4...+6 градусів.

"З 15-го листопада опадів в Україні побільшає", - додала Діденко.