Без значних опадів, але місцями тумани: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями
На початку наступного тижня серйозних опадів в Україні не передбачається. У західних областях можливі тумани
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
За словами Діденко, у понеділок Україна залишатиметься під впливом антициклону, що забезпечить суху погоду без істотних опадів.
"Хіба що хвіст атмосферного фронту черкне слабким дощем по східній частині", - додала синоптикиня.
Фото: Наталка Діденко
Вона також розповіла, що у західних областях передбачаються тумани.
"Вночі в Україні +3...-4 градуси, вдень +4...+7 градусів, у південній частині +6...+9, на півдні Криму +10...+12 градусів. Вітер східних напрямків, невеликий або помірний", - зазначила Наталка Діденко.
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За словами Діденко, у Києві 11 листопада опадів не очікується. Вночі стовпчик термометра показуватиме +2...+4, а вдень +4...+6 градусів.
"З 15-го листопада опадів в Україні побільшає", - додала Діденко.
- У Києві у вівторок, 5 листопада, вперше за 198 днів зафіксували мінусову температуру.
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